В столице завтра без осадков, температура днем до +22°
Вечером в столице до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.
Много солнца и тепла: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +13°. Ветер северный и юго-восточный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 18:02.
Как сообщал УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+24°... +8°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+22°... +7°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+24°... +9°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+22°... +8°
- Ровно+20°... +7°
- Симферополь+25°... +11°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+20°... +4°
- Черновцы+21°... +8°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:53 %
Давление:743 мм
Ветер: 8.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:20
Закат18:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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