В столице завтра без осадков, температура днем до +22°

17:00, 17 октября 2019
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Вечером в столице до +13°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.

Много солнца и тепла: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +13°. Ветер северный и юго-восточный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.

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Теги: #Киев#погода
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