В результате мощного землетрясения на Филиппинах один человек погиб, более 60 пострадали

10:41, 17 октября 2019
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Жертвой землетрясения стала семилетняя девочка.

Последствия землетрясения на Филиппинах / REUTERS
Последствия землетрясения на Филиппинах / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло 16 октября на Филиппинах, один человек погиб, более 60 пострадали.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1

Жертвой землетрясения стала семилетняя девочка, на которую обрушилась стена дома, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Местные СМИ сообщили, что по меньшей мере 60 человек получили ранения в провинции Северный Котабато.

Землетрясение побудило некоторые больницы в пострадавших районах эвакуировать своих пациентов после продолжительных повторных толчков.

Напомним, в четверг, 10 октября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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