В результате мощного землетрясения на Филиппинах один человек погиб, более 60 пострадали

Жертвой землетрясения стала семилетняя девочка.

Последствия землетрясения на Филиппинах / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло 16 октября на Филиппинах, один человек погиб, более 60 пострадали.

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Жертвой землетрясения стала семилетняя девочка, на которую обрушилась стена дома, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Местные СМИ сообщили, что по меньшей мере 60 человек получили ранения в провинции Северный Котабато.

Землетрясение побудило некоторые больницы в пострадавших районах эвакуировать своих пациентов после продолжительных повторных толчков.

Напомним, в четверг, 10 октября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.