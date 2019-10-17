В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22°

08:30, 17 октября 2019
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Вечером в столице до +14°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 18:05.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно и тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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