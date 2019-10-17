В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22°
Вечером в столице до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.
Холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на ноябрь
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 18:05.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно и тепло.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +7°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+22°... +7°
- Запорожье+22°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+22°... +7°
- Кировоград+22°... +6°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+19°... +8°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+23°... +8°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+22°... +8°
- Ровно+20°... +7°
- Симферополь+25°... +11°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+21°... +8°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+21°... +4°
- Черновцы+21°... +8°
Виргиния, США
+ 9 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:50 %
Давление:743 мм
Ветер: 9.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:20
Закат18:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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