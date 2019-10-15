В Киеве завтра будет солнечно, температура до +22°
В столице завтра сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 18:07.
Как сообщал УНИАН, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.
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- Винница+22°... +10°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+23°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+23°... +8°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+21°... +9°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+25°... +9°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+21°... +7°
- Хмельницкий+24°... +8°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+22°... +8°
- Черновцы+22°... +9°
Виргиния, США
+ 11 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:63 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:18
Закат18:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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