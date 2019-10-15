В Киеве завтра будет солнечно, температура до +22°

В столице завтра сохранится теплая погода.

В Киеве завтра будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 18:07.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.

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