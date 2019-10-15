Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек

10:42, 15 октября 2019
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Около 200 человек пострадали.

Последствия тайфуна в Японии / REUTERS
Последствия тайфуна в Японии / REUTERS

По последним данным, жертвами мощного тайфуна "Хагибис" я Японии стали 58 человек, 14 числятся пропавшими без вести.

К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис"

Около 200 человек пострадали, передает Euronews

Из-за тайфуна произошел разлив 21 реки в центральной части страны и на северо-востоке главного японского острова Хонсю. 38 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии.

Из-за непогоды в Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 70 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Ранее сообщалось о 18 погибших

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Теги: #Япония#погода#тайфун
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