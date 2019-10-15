Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек
Около 200 человек пострадали.
По последним данным, жертвами мощного тайфуна "Хагибис" я Японии стали 58 человек, 14 числятся пропавшими без вести.
К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис"
Около 200 человек пострадали, передает Euronews.
Из-за тайфуна произошел разлив 21 реки в центральной части страны и на северо-востоке главного японского острова Хонсю. 38 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии.
Из-за непогоды в Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 70 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+20°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+23°... +9°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+23°... +9°
- Львов+23°... +8°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+25°... +10°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+21°... +7°
- Хмельницкий+24°... +8°
- Черкассы+21°... +7°
- Чернигов+22°... +8°
- Черновцы+22°... +9°
Виргиния, США
+ 7 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:61 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:18
Закат18:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей