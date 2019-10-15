В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 18:15.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.

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