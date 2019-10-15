В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 18:15.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.
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- Донецк+21°... +8°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+23°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+22°... +9°
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- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+21°... +7°
- Хмельницкий+24°... +9°
- Черкассы+21°... +7°
- Чернигов+22°... +8°
- Черновцы+22°... +9°
Виргиния, США
+ 8 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:61 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:18
Закат18:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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