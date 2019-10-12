В пяти областях до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - синоптики

12:51, 12 октября 2019
6
0

Уровень пожарной опасности 5-го класса будет преобладать в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей.

О пожарной опасности предупредили жителей восточных и южных регионов страны  / фото УНИАН
О пожарной опасности предупредили жителей восточных и южных регионов страны  / фото УНИАН

В пяти областях Украины до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, на выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

В частности, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+20°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#синоптики
Читайте также
Супертайфун в Японии: один погибший, миллионам советуют покинуть дома (фото) Супертайфун в Японии: один погибший, миллионам советуют покинуть дома (фото)
Ранняя метель и лесные пожары: в США бушует непогода (видео) Ранняя метель и лесные пожары: в США бушует непогода (видео)
Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1
Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео) Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в пяти областях Украины Синоптики предупреждают о пожарной опасности в пяти областях Украины
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
64 %
753 мм
3.4 м/с
11 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять