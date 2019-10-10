В Киеве завтра без осадков, температура до +15°

В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Киеве без осадков, температура до +15°.

Читайте также В Киеве закончился безморозный период

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:11, а зайдет в 18:17.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.