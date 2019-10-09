В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +19°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +19°.
До +20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:09, а зайдет в 18:19.
Как сообщал УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+13°... +7°
- Донецк+12°... +4°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+11°... +6°
- Луцк+13°... +9°
- Львов+13°... +8°
- Николаев+16°... +11°
- Одесса+19°... +13°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+12°... +8°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+11°... +8°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+15°... +8°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+18°... +6°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:72 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:07:13
Закат18:40
Видимость:16 км
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