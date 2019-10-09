В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +19°

17:00, 9 октября 2019
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Вечером в столице до +12°.

Завтра в Киеве потеплеет / УНИАН
Завтра в Киеве потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +19°.

До +20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:09, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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