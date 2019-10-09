Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На юге потеплеет до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.
В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +19°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+13°... +7°
- Донецк+12°... +4°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+11°... +6°
- Луцк+13°... +9°
- Львов+13°... +8°
- Николаев+16°... +11°
- Одесса+19°... +13°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+12°... +8°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+11°... +8°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+15°... +8°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+18°... +6°