Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 9 октября 2019
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На юге потеплеет до +21°.

Завтра в Украине потеплеет / УНИАН
Завтра в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.

В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +19°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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