В Киеве сегодня температура до +10°, без осадков

08:30, 8 октября 2019
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В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 октября, в Киеве без осадков, температура до +10°.

В Киеве выпал первый снег (видео)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошлов 07:06, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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