В Киеве сегодня температура до +10°, без осадков
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 октября, в Киеве без осадков, температура до +10°.
В Киеве выпал первый снег (видео)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошлов 07:06, а зайдет в 18:24.
Как сообщал УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+8°... +2°
- Донецк+8°... -2°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+9°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+10°... +6°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +3°
- Черновцы+12°... +3°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:80 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:36 %
Восход:07:12
Закат18:41
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей