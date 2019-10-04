Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали 10 человек

Четыре человека числятся пропавшими без вести.

Последствия тайфуна в Южной Корее / REUTERS

В Южной Корее жертвами тайфуна "Митаг" стали по меньшей мере 10 человек.

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Тайфун "Митаг" обрушился на юго-западное побережье страны, пересек южные районы и достиг восточной прибрежной части полуострова, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Ливни и сильный ветер, образовавшиеся из-за тайфуна, привели к оползням, обрушению домов, автомобильным авариям.

В результате тайфуна 10 человек погибли, 4 человека числятся пропавшими без вести и множество людей пострадали.

Напомним, с 27 по 30 сентября в результате паводка в индийском штате Бихар по меньшей мере 42 человека погибли, а более 1 млн 700 тыс. пострадали.