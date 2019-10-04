Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали 10 человек

10:51, 4 октября 2019
12
0

Четыре человека числятся пропавшими без вести.

Последствия тайфуна в Южной Корее / REUTERS
Последствия тайфуна в Южной Корее / REUTERS

В Южной Корее жертвами тайфуна "Митаг" стали по меньшей мере 10 человек.

Ураган "Лоренцо" ударил по Азорским островам

Тайфун "Митаг" обрушился на юго-западное побережье страны, пересек южные районы и достиг восточной прибрежной части полуострова, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Ливни и сильный ветер, образовавшиеся из-за тайфуна, привели к оползням, обрушению домов, автомобильным авариям.

В результате тайфуна 10 человек погибли, 4 человека числятся пропавшими без вести и множество людей пострадали. 

Напомним, с 27 по 30 сентября в результате паводка в индийском штате Бихар по меньшей мере 42 человека погибли, а более 1 млн 700 тыс. пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#тайфун#Южная Корея
Читайте также
Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и заморозки (карта) Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и заморозки (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +14° В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +14°
На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг" На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг"
В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека
В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
Ураган "Лоренцо" ударил по Азорским островам Ураган "Лоренцо" ударил по Азорским островам
В Киеве сегодня температура до +23, без осадков В Киеве сегодня температура до +23, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
55 %
752 мм
7.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять