В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +14°

17:00, 3 октября 2019
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В столице завтра похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +14°.

Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:00, а зайдет в 18:32.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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