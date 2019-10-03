В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека

14:29, 3 октября 2019
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В безопасное место эвакуировали более 10 тысяч человек.

Наводнение в Индии / REUTERS
Наводнение в Индии / REUTERS

С 27 по 30 сентября в результате паводка в индийском штате Бихар по меньшей мере 42 человека погибли, а более 1 млн 700 тыс. пострадали.

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Больше всего пострадали столица штата Патна, а также округа Бходжпур и Бхагалпур и еще более 10 округов, сообщает Синьхуа со ссылкой на ведомство по чрезвычайным ситуациям штата Бихар.

В безопасное место эвакуировали более 10 тысяч человек.

Напомним, ураган "Лоренцо", который прошел вблизи Азорских островов, приближается к Ирландии.

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Теги: #Индия#погода#наводнение
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