В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека
В безопасное место эвакуировали более 10 тысяч человек.
С 27 по 30 сентября в результате паводка в индийском штате Бихар по меньшей мере 42 человека погибли, а более 1 млн 700 тыс. пострадали.
Из-за проливных дождей в Пакистане погибли семь человек
Больше всего пострадали столица штата Патна, а также округа Бходжпур и Бхагалпур и еще более 10 округов, сообщает Синьхуа со ссылкой на ведомство по чрезвычайным ситуациям штата Бихар.
В безопасное место эвакуировали более 10 тысяч человек.
Напомним, ураган "Лоренцо", который прошел вблизи Азорских островов, приближается к Ирландии.
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