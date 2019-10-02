Ураган "Лоренцо" надвигается на Ирландию
Ожидается, что 3 октября "Лоренцо" обрушится на Ирландию/
Ураган "Лоренцо", который прошел вблизи Азорских островов, приближется к Ирландии.
Несколько европейских стран пострадали от шторма "Мортимер"
Сейчас он движется со скоростью 69 км/ч. Скорость ветра оценивается в 150 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Ожидается, что 3 октября "Лоренцо" обрушится на Ирландию, в западной половине которой объявлено предупреждение "оранжевого" уровня опасности. Здесь ожидаются ветер скоростью 65-80 км/ч и подтопление прибрежных территорий.
Напомним, сильные дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к наводнению.
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