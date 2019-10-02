Ураган "Лоренцо" надвигается на Ирландию

15:33, 2 октября 2019
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Ожидается, что 3 октября "Лоренцо" обрушится на Ирландию/

Ураган "Лоренцо" / REUTERS
Ураган "Лоренцо" / REUTERS

Ураган "Лоренцо", который прошел вблизи Азорских островов, приближется к Ирландии.

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Сейчас он движется со скоростью 69 км/ч. Скорость ветра оценивается в 150 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ожидается, что 3 октября "Лоренцо" обрушится на Ирландию, в западной половине которой объявлено предупреждение "оранжевого" уровня опасности. Здесь ожидаются ветер скоростью 65-80 км/ч  и подтопление прибрежных территорий. 

Напомним, сильные дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к наводнению.

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Теги: #погода#шторм#Ирландия
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