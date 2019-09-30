В Киеве сегодня пасмурно, температура днем до +19°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 сентября, в Киеве без осадков, температура до +19°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер юго-западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:55, а зайдет в 18:40.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Украине потеплеет, на западе температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+23°... +14°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+23°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+22°... +12°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+23°... +17°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+24°... +16°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:84 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:07:04
Закат18:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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