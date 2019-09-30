В Киеве сегодня пасмурно, температура днем до +19°

08:30, 30 сентября 2019
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Вечером в столице до +12°.

Температура воздуха днем +19° / kyivcity.travel
Температура воздуха днем +19° / kyivcity.travel

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 сентября, в Киеве без осадков, температура до +19°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер юго-западный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:55, а зайдет в 18:40.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Украине потеплеет, на западе температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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