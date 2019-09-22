Албанию потрясло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение

Жертв нет, нефтяные скважины не повреждены.

REUTERS

В Тиране (Албания) в субботу произошло землетрясение 5,6 балла. Когда толчки стали уменьшаться, жители поспешили на улицы и парки в поисках безопасных мест.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство обороны заявило, что это сильнейшее землетрясение в Албании за последние 30 лет.

«Все наши соседи вышли с криком. Слава Богу, это продолжалось недолго – около 20 секунд. Это был ужас на 10 этаже. Я не помню такого сильного, чем этот», – прокомментировал 67-летний пенсионер Агим.

По данным министерства здравоохранения, 68 человек получили травмы. Большинство было ранено, когда жители покидали дома. Часть уже выписали.

В одном из районов столицы пострадали 48 домов, 42 – в регионе Дуррес, еще 20 зданий – в других областях.

Жертв нет, нефтяные скважины не повреждены.

Впрочем, геологическая служба США определила начальную магнитуду землетрясения в 5,6 балла, тогда как Албанский институт геонаук сообщил о зарегистрированных 5,8 балла.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 5,1 произошел 15 сентября в 16:42:07 по Гринвичу в 110 км на юг от острова Рауль в Новой Зеландии.