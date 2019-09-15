В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Центр землетрясения находился в 110 км к югу от острова Рауль.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня в 16:42:07 по Гринвичу в 110 км к югу от острова Рауль в Новой Зеландии.
У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Как сообщал УНИАН, в среду, 11 сентября, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Эпицентр подземных толчков располагался в 24 км на юго-восток от населенного пункта Жорм в провинции Бадахшан. Очаг землетрясения залегал на глубине 222,2 км.
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