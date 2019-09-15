В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1

11:32, 15 сентября 2019
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Центр землетрясения находился в 110 км к югу от острова Рауль.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня в 16:42:07 по Гринвичу в 110 км к югу от острова Рауль в Новой Зеландии.

У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 сентября, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Эпицентр подземных толчков располагался в 24 км на юго-восток от населенного пункта Жорм в провинции Бадахшан. Очаг землетрясения залегал на глубине 222,2 км.

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Теги: #землетрясение#землетрясение в Новой Зеландии
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