Тропический шторм "Фернанд" обрушился на северо-восток Мексики

15:27, 5 сентября 2019
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Было объявлено об опасности наводнений и оползней.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический шторм "Фернанд" 4 сентября обрушился на северо-восток Мексики.

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Шторм вышел на сушу недалеко от города Бока-де-Катан в северном штате Тамаулипас, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Максимальная устойчивая скорость ветра составила 75 км/ч с порывами до 95 км/ч.

Ожидается, что "Фернанд" принесет в Тамаулипас и соседний штат Нуэво-Леон от 150 до 300 мм осадков, а в отдельные районы - до 450 мм. Было объявлено об опасности наводнений и оползней.

Напомним, число жертв разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах выросло до 20 человек.

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Теги: #погода#шторм#Мексика
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