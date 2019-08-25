Лето не отступает: синоптики обещают украинцам жаркий понедельник

Сухая и солнечная погода будет на всей территории Украины, за исключением Карпат и Закарпатья.

В столице днем воздух прогреется до 28° / фото УНИАН

В Украине в понедельник, 26 августа, сохранится сухая и солнечная погода, без осадков. Лишь в Карпатах и прикарпатских областях ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Дневная температура на западе страны составит +25° - +29°, ночью ожидается +12° - +15°. Лишь в Карпатах и на Закарпатье днем местами возможны осадки.

Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, а также в Крыму. Здесь днем воздух прогреется до +30° - +32°, ночью ожидается +17° - +20°.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью +13° - +15°, днем +26° - +28°.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее Украинский гидрометцентр предупреждал о пожарной опасности чрезвычайного уровня. Так, 23-27 августа в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности.