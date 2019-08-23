По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность будет держаться до 27 августа.
В течение ближайших дней во всех регионах Украины будет сохраняться пожарная опасность чрезвычайного уровня.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"23-27 августа в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+31°... +19°
- Житомир+25°... +11°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+35°... +19°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+33°... +19°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+35°... +20°
- Хмельницкий+25°... +12°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+27°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:72 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:06:30
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей