По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность будет держаться до 27 августа.

До 27 августа в Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во всех регионах Украины будет сохраняться пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23-27 августа в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.