По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:50, 23 августа 2019
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Пожарная опасность будет держаться до 27 августа.

До 27 августа в Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС
До 27 августа в Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во всех регионах Украины будет сохраняться пожарная опасность чрезвычайного уровня.

В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23-27 августа в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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