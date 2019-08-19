В Индии 18 человек стали жертвами непогоды

Дожди привели к наводнениям и оползням.

Прогноз на 19 августа / REUTERS

18 человек погибли в штате Химачал-Прадеш на севере Индии в результате наводнений, оползней и селей, вызванных проливными дождями.

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В районах Симла и Гулу в штате Химачал-Прадеш ситуация наиболее серьезная, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В Симле погибли не менее восьми человек, в Гулу пострадали несколько десятков зданий и помещений, прекращено движение по 60 дорогам.

Метеобюро штата Химачал-Прадеш сообщило, что суточная норма осадков в штате побила 70-летний рекорд, по прогнозу, ливни продолжатся еще в течение двух дней.

Напомним, мощный тайфун обрушился на западную часть Японии. Тайфун вызвал проливные дожди вблизи города Курэ в префектуре Хиросима.