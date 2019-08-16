В Судане 46 человек стали жертвами наводнений

Дожди и наводнения повредили больше 9 тысяч домов.

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46 человек погибли из-за дождей и наводнений во многих районах Судана.

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Дожди и наводнения повредили 9260 домов в 16 суданских штатах: 595 зданий обрушились полностью, 3317 - частично, передает Синьхуа со ссылкой на официальное информационное агентство СУНА.

Также повреждены 127 общественных объектов, в том числе мечети, школы и медицинские учреждения. Проливные дожди привели к перекрытию главных автомобильных дорог в Судане, включая шоссе, связывающее северный город Эль-Обейд со столицей.

Напомним, мощный тайфун обрушился на западную часть Японии. Тайфун вызвал проливные дожди вблизи города Курэ в префектуре Хиросима.