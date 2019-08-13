Жертвами оползня в Мьянме стали 59 человек

15:24, 13 августа 2019
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В районе происшествия есть признаки возникновения еще большего количества оползней.

Последствия оползня в Мьянме / REUTERS
Последствия оползня в Мьянме / REUTERS

В результате схода оползня в мьянманском штате Мон погибли 59 человек.

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Сход оползня был вызван муссоном, передает Синьхуа со ссылкой на Департамент пожарной службы Мьянмы.

Отмечается, что в районе происшествия есть признаки возникновения еще большего количества оползней. Жители, дома и транспортные средства оказались под потоками грязи и камней.

Напомним, почти 150 человек погибли в результате наводнений в Индии. В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей.

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Теги: #погода#Мьянма#оползень
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