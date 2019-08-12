Ливни, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 13-14 августа

14 августа в западных областях похолодает на 5-10°.

В Украине объявили штормовое предупреждение / Фото УНИАН

В течение 13-14 августа из-за перемещения активного атмосферного фронта из Центральной Европы во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности - желтый). Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности - оранжевый).

Кроме того, 14 августа в западных областях ожидается снижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).

Напомним, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.