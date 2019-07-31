Семь человек пропали без вести после ливней на юго-западе Китая

Из-за непогоды было нарушено транспортное сообщение.

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Семь человек пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

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Ливни начались утром 28 июля, максимальное количество осадков превысило 109 мм, что привело к наводнениям и селевым потокам, передает Xinhua.

Из-за непогоды было нарушено транспортное сообщение, телекоммуникации и электроснабжение.

Шестеро рабочих, занятых строительством второй колеи железной дороги Чэнду-Куньмин, и один местный житель были объявлены пропавшими без вести. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, сильные дожди затопили 20 населенных пунктов в Иркутской области (РФ).