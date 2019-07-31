Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В среду, 31 июля, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +35°.
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