Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В среду, 31 июля, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +35°.