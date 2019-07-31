Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди с грозами (карта)

Во многих регионах сегодня спадет жара.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +27°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +23°. В центре практически без осадков, температура до +29°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

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