Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди с грозами (карта)

08:00, 31 июля 2019
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Во многих регионах сегодня спадет жара.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +27°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +23°. В центре практически без осадков, температура до +29°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН
Прогноз на 31 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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