Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

На юге температура до +35°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +32°.

Прогноз на 29 июля / УНИАН

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +32°.

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