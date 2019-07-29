Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:06, 29 июля 2019
118
0

На юге температура до +35°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

Третий день аномальной жары во Франции: в Париже зафиксирован новый рекорд

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +32°.

Прогноз на 29 июля / УНИАН
Прогноз на 29 июля / УНИАН

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара#Гроза
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31°
В Днепре спасатели оригинальным способом помогли измученным жарой горожанам (видео) В Днепре спасатели оригинальным способом помогли измученным жарой горожанам (видео)
Жара в Украине пойдет на спад: синоптик предупредила о существенном похолодании Жара в Украине пойдет на спад: синоптик предупредила о существенном похолодании
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
Погода на выходные: в Украине ударит жара до +34° (карта) Погода на выходные: в Украине ударит жара до +34° (карта)
Жара в Европе: в Бельгии установлен новый температурный рекорд Жара в Европе: в Бельгии установлен новый температурный рекорд
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +26° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
50 %
755 мм
3.2 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять