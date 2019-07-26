Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарной опасности нет лишь в некоторых западных областях и на севере.
В пятницу, 26 июля, почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"26 июля в Украине, кроме Закарпатья, Волынской, Львовской, Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
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