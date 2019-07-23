Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Во вторник, 23 июля, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 июля, в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.