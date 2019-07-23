Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:55, 23 июля 2019
5
0

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Во вторник, 23 июля, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 июля, в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#пожарная опасность
Читайте также
Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В результате лесных пожаров в Португалии пострадали 30 человек В результате лесных пожаров в Португалии пострадали 30 человек
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°
Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На Киев надвигается гроза На Киев надвигается гроза
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
96 %
749 мм
3.8 м/с
40 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять