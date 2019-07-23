На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля

Местами ожидается град.

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Во вторник, 23 июля, в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 июля в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке температура до +32°.