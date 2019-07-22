Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Самая жаркая погода будет на юге и востоке.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке температура до +32°.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +32°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +12°, днем до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

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