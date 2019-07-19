Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

09:49, 19 июля 2019
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Пожарная опасность продержится до 21 июля.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС
Украинцев предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Жара продлится недолго: синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"19-21 июля в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, 21 июля и в Киевской и Житомирской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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