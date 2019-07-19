В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +31° (карта)

08:00, 19 июля 2019
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По всей стране сегодня без осадков.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +27°.

Прогноз на 19 июля / УНИАН
Прогноз на 19 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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