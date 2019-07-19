В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +31° (карта)
По всей стране сегодня без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в день выборов
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+27°... +14°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+28°... +18°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+26°... +13°
Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:62 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:59
Закат20:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
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