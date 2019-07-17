Тропический шторм "Барри" вызвал наводнения в американском штате Арканзас

15:31, 17 июля 2019
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В некоторых районах штата объявлено чрезвычайное положение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический шторм "Барри", потеряв силу, продолжает движение вглубь США. Так, он привел к наводнениям в Арканзасе.

Жертвами наводнений в Индии стали около 50 человек

Сейчас "Барри" уже достиг штата Иллинойс. Скорость ветра оценивается в 30 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

От наводнений пострадала юго-западная часть Арканзаса. В некоторых районах объявлено чрезвычайное положение. Властям пришлось закрыть движение на нескольких участках автотрасс.

Напомним, в Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более ста человек.

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Теги: #погода#США#наводнение
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