Тропический шторм "Барри" вызвал наводнения в американском штате Арканзас
В некоторых районах штата объявлено чрезвычайное положение.
Тропический шторм "Барри", потеряв силу, продолжает движение вглубь США. Так, он привел к наводнениям в Арканзасе.
Жертвами наводнений в Индии стали около 50 человек
Сейчас "Барри" уже достиг штата Иллинойс. Скорость ветра оценивается в 30 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
От наводнений пострадала юго-западная часть Арканзаса. В некоторых районах объявлено чрезвычайное положение. Властям пришлось закрыть движение на нескольких участках автотрасс.
Напомним, в Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более ста человек.
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