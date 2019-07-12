В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +21°

08:30, 12 июля 2019
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Вечером в столице до +17°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +21°.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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