В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +21°
Вечером в столице до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +21°.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 21:07.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +12°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+22°... +13°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+21°... +11°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:74 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:53
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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