В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +21°

Вечером в столице до +17°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +21°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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