Жителей западных и северных областей предупреждают о грозах
В частности, грозы ожидаются на Черниговщине.
Во вторник, 9 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются грозы.
В Украине сегодня будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 9 июля в западных и местами в северных областях грозы", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 7 июля, в Закарпатской области пронесся ураган, пострадали два населенных пункта.
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