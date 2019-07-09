Жителей западных и северных областей предупреждают о грозах

В частности, грозы ожидаются на Черниговщине.

На западе и севере Украины ожидаются грозы / УНИАН

Во вторник, 9 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются грозы.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 9 июля в западных и местами в северных областях грозы", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в воскресенье, 7 июля, в Закарпатской области пронесся ураган, пострадали два населенных пункта.