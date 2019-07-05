Погода на выходные: в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
В большинстве областей температура на выходных будет колебаться от +22° до +27° .
В субботу и воскресенье в некоторых областях Украины пройдут дожди с грозами. Температура максимально поднимется до +30°.
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Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье возможны осадки, +15°...+26°.
Во Львове в субботу облачно, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье возможен дождь, +8°...+24°.
В Луцке на выходных без осадков. В субботу температура ночью +15°, днем +22°. В воскресенье ночью +9°, днем +24°.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +15°...+22°. В воскресенье гроза, температура +14°... +27°.
В Одессе на выходных будет жарко. В субботу температура ночью +16°, днем до +30°. В воскресенье столбики термометров тоже поднимутся до +31°, осадков не ожидается.
Погода в Харькове: в субботу возможен дождь, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье +17°...+26°, облачно с прояснениями.
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В Днепре в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +17°...+28°.
В Симферополе завтра без осадков, +14°...+28°. В воскресенье +14°...+30°, облачно с прояснениями.
В Мариуполе в субботу возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье ясно, температура до +27°.
В Краматорске в субботу ливень, температура ночью +11°, днем +24°. В воскресенье облачно, температура до +27°.
В Северодонецке завтра будет дождливо, температура ночью +11°, днем +24°. В воскресенье +17°...+27°, облачно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле на выходных будет облачно и прохладно. В субботу температура ночью опустится до +12°, днем до +21°. В воскресенье ночью +9 градусов, днем +21°. Возможен небольшой дождь.
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В Моршине на Львовщине в субботу вечером пройдет дождь, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье дождь с грозой. Температура ночью +12°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье возможен дождь с грозой, температура до +25°.
В Сваляве в субботу также без осадков, температура до +26°. В воскресенье гроза, температура поднимется максимум до +24°.
В Затоке на выходных солнечно. В субботу ночью +18°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.
В Бердянске в субботу будет дождливо, температура до +27°. В воскресенье без осадков, +20° ...+26°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+24°... +11°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+24°... +9°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+30°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+28°... +18°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+26°... +12°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+27°... +15°