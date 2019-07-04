Жара отступает: завтра в Украине без осадков, температура до + 29° (видеопрогноз)
В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +23°...+26°.
По данным УНИАН Погода, завтра, 5 июля, жара окончательно покинет территорию Украины. В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +23°...+26°.
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Погода в Украине на завтра. В восточных областях завтра без осадков. Столбики термометров максимально поднимутся до +28° днем, ночью - +14°...+15°.
На юге страны, где в последние дни температура превышала +30°, жара наконец-то также придет. Днем температура будет колебаться от +26° до +29°, ночью - +17°.
На Западной Украине завтра без осадков. Температура днем +23°...+26°, ночью прохладно: +9°...+12°.
В центральных регионах облачно с прояснениями. Днем температура поднимется до +28°, ночью - +13°...+17°.
Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, а так же день Зинона и Зины. Если на Ульяны хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +9°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+26°... +10°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+22°... +8°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+24°... +12°