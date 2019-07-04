Жара отступает: завтра в Украине без осадков, температура до + 29° (видеопрогноз)

В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +23°...+26°.

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По данным УНИАН Погода, завтра, 5 июля, жара окончательно покинет территорию Украины. В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +23°...+26°.

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Погода в Украине на завтра. В восточных областях завтра без осадков. Столбики термометров максимально поднимутся до +28° днем, ночью - +14°...+15°.

На юге страны, где в последние дни температура превышала +30°, жара наконец-то также придет. Днем температура будет колебаться от +26° до +29°, ночью - +17°.

На Западной Украине завтра без осадков. Температура днем +23°...+26°, ночью прохладно: +9°...+12°.

В центральных регионах облачно с прояснениями. Днем температура поднимется до +28°, ночью - +13°...+17°.

Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, а так же день Зинона и Зины. Если на Ульяны хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

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