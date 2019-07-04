Жара вернется: народный синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета

Нетипичная жара продержится в Украине до середины августа.

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Почти до середины августа в Украине продержится нетипичная для наших краев жара. Лишь пару раз ожидаются кратковременные похолодания.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф". По его словам нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге до 15 августа.

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"Дневная температура воздуха все это время будет держаться на уровне 30-35 градусов тепла, и только с 18 по 23 июля ожидается кратковременное похолодание. В эти дни температура будет около 27-28 градусов тепла. Но так будет всего 3-4 дня, и после 23 июля вновь будет подъем температуры до 32-35 градусов тепла. Правда, рекордная жара до +35 обычно держится не более 3-4 дней", - отметил народный синоптик.

Кроме того, по словам Леонида Горбаня, июль 2019 года будет щедрым на дожди.

"Кратковременные дожди пройдут 3-4 июля. Это будут осадки с юга. Такие же кратковременные дожди вернутся в Украину 12 и 14 июля, а вот с 18 по 23 июля стоить ожидать уже более обильных дождей с понижением температуры, - уверяет синоптик. – Местами уровень осадков может дойти до 15-25 миллиметров. 25, 30 и 31 июля также просчитываются осадки, но кратковременного характера, ведь температура воздуха будет высокая: 30-35 градусов тепла, а при таких высоких температурах обложных дождей не может быть, но возможны грозы".

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Первая половина августа, по расчетам Леонида Горбаня, также будет достаточно жаркой: дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах 30-35 градусов с отметкой "плюс". После 10 августа столбики термометров станут показывать более комфортные температуры.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", - заверил Горбань.

Дождей в августе будет не так много, как в июле.

"Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это вновь кратковременные дожди с юга", - резюмировал Леонид Горбань.

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