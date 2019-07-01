Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений

14:36, 1 июля 2019
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За месяц зафиксировано 11 температурных рекордов.

Нынешний июнь в Киеве стал самым жарким за последние 139 лет / фото УНИАН
Нынешний июнь в Киеве стал самым жарким за последние 139 лет / фото УНИАН

Июнь 2019 года в Киеве стал самым теплым за 139 лет наблюдений. Среднемесячная температура воздуха июня в столице составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы.

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2°С", - сообщили в обсерватории.

Самым холодным в столице стал последний день месяца. 30 июня минимальная температура под утро опустилась до +13,5°С. Жарко в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0°С.

Как сообщал УНИАН, журналисты подсчитали, во сколько украинцам обходится борьба с жарой.

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Теги: #Киев#рекорд#жара
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