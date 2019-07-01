Завтра в Киеве без осадков, температура до +28

17:00, 1 июля 2019
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Температура ночью опустится до +16°.

Завтра в Киеве тепло и без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве тепло и без осадков / фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, завтра в Киеве будет пасмурная погода без осадков. Температура поднимется до +28°.

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Погода в Киеве на завтра. Завтра днем столбики термометров в столице поднимутся до +28°, температура ночью опустится до +16°. Ветер северо-западный 5,2 м/с.

Восход в Киеве 2 июля в 4:50, закат в 21:12.

Как сообщал УНИАН, завтра в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода до +39°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода в Киеве#погода на завтра
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