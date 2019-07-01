Завтра в Киеве без осадков, температура до +28
Температура ночью опустится до +16°.
По данным Погода УНИАН, завтра в Киеве будет пасмурная погода без осадков. Температура поднимется до +28°.
Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений
Погода в Киеве на завтра. Завтра днем столбики термометров в столице поднимутся до +28°, температура ночью опустится до +16°. Ветер северо-западный 5,2 м/с.
Восход в Киеве 2 июля в 4:50, закат в 21:12.
Как сообщал УНИАН, завтра в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода до +39°.
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- Винница+32°... +20°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+34°... +17°
- Киев+34°... +21°
- Кировоград+33°... +20°
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- Львов+32°... +18°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+31°... +21°
- Ровно+33°... +18°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+32°... +18°
- Харьков+31°... +21°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+33°... +19°
- Черкассы+33°... +19°
- Чернигов+35°... +18°
- Черновцы+34°... +19°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:57 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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