Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине
Будет +32…+34 весь июль, аж до 12 августа, говорит синоптик.
В июле в Украину после небольшого похолодания придет настоящая летняя жара, которую разбавят грозовые дожди.
Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.
Непогода набирает обороты: в сети показали впечатляющее видео грозы в Киеве
По словам народного синоптика, 28-29 июня дожди принесут в Украину похолодание на 5-7 градусов.
"В первые числа месяца, с 1 по 3 июля, жары большой не будет, пойдут дожди 2-3 июля. Потом с 5 июля начинается жара. Будет +32…+34 весь июль, аж до 12 августа", – отметил он.
"В июле хорошие дожди будут 4-6 числа, 18-20, 25-26 и 30-31. Эти дожди на фоне высоких температур обложными быть не могут. Они грозовые, быстротекущие, но могут в одном месте вылить столько, что мало не покажется", – сообщил Горбань.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что через Украину проходит атмосферный фронт балтийского циклона, из-за которого на День Конституции в Украину придет долгожданная прохлада.
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+25°... +12°
- Донецк+28°... +11°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+29°... +13°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+21°... +10°
- Харьков+22°... +12°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+20°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+22°... +13°