Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине

Будет +32…+34 весь июль, аж до 12 августа, говорит синоптик.

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В июле в Украину после небольшого похолодания придет настоящая летняя жара, которую разбавят грозовые дожди.

Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

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По словам народного синоптика, 28-29 июня дожди принесут в Украину похолодание на 5-7 градусов.

"В первые числа месяца, с 1 по 3 июля, жары большой не будет, пойдут дожди 2-3 июля. Потом с 5 июля начинается жара. Будет +32…+34 весь июль, аж до 12 августа", – отметил он.

"В июле хорошие дожди будут 4-6 числа, 18-20, 25-26 и 30-31. Эти дожди на фоне высоких температур обложными быть не могут. Они грозовые, быстротекущие, но могут в одном месте вылить столько, что мало не покажется", – сообщил Горбань.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что через Украину проходит атмосферный фронт балтийского циклона, из-за которого на День Конституции в Украину придет долгожданная прохлада.