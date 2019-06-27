Завтра в Украину придет прохлада, преимущественно без осадков (карта)

Лишь на юге страны температура поднимется до +29°.

Завтра в Украину придет долгожданная прохлада / фото Марина Григоренко

По данным УНИАН Погода, завтра, 28 июня, в некоторых областях Украины пройдут дожди. В целом по стране температура воздуха упадет на несколько градусов.

Погода в Украине на завтра

На востоке страны без осадков. Температура днем поднимется до +29°, ночью - +13°.

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В южных областях днем также жарко. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +29° днем, ночью +13°...+15°.

На Западной Украине после сегодняшних дождей будет прохладно. Температура днем максимум до +23°, ночью +12°...+17°.

Жителям северных регионов синоптики обещают дожди. Температура +11°... +20°.

В центральных областях преимущественно без осадков. Температура +20°...+25° днем, ночью до +14°. На Полтавщине и Черкащине возможны дожди с грозами.

Погода в Украине на 28 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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