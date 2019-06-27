Завтра в Украину придет прохлада, преимущественно без осадков (карта)

16:30, 27 июня 2019
346
0

Лишь на юге страны температура поднимется до +29°.

Завтра в Украину придет долгожданная прохлада / фото Марина Григоренко
Завтра в Украину придет долгожданная прохлада / фото Марина Григоренко

По данным УНИАН Погода, завтра, 28 июня, в некоторых областях Украины пройдут дожди. В целом по стране температура воздуха упадет на несколько градусов.

Погода в Украине на завтра

На востоке страны без осадков. Температура днем поднимется до +29°, ночью - +13°.

Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах затопления (фото, видео)

В южных областях днем также жарко. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +29° днем, ночью +13°...+15°.

На Западной Украине после сегодняшних дождей будет прохладно. Температура днем максимум до +23°, ночью +12°...+17°.

Жителям северных регионов синоптики обещают дожди. Температура +11°... +20°.

В центральных областях преимущественно без осадков. Температура +20°...+25° днем, ночью до +14°. На Полтавщине и Черкащине возможны дожди с грозами.

Погода в Украине на 28 июня / УНИАН
Погода в Украине на 28 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте с помощью сервиса Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине#погода на завтра
Читайте также
Завтра в Киеве ожидается прохладная погода без осадков Завтра в Киеве ожидается прохладная погода без осадков
Завтра в Украину придет прохлада, преимущественно без осадков (карта) Завтра в Украину придет прохлада, преимущественно без осадков (карта)
"Разочарует дождями": народный синоптик дал прогноз погоды на июль "Разочарует дождями": народный синоптик дал прогноз погоды на июль
Завтра в Киеве ожидается дождь с грозой, температура до +29 Завтра в Киеве ожидается дождь с грозой, температура до +29
Погода в Украине на завтра: в большинстве областей будет дождливо, температура до +36° (карта) Погода в Украине на завтра: в большинстве областей будет дождливо, температура до +36° (карта)
На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение
"Адская" жара в Европе: во Франции прогнозируют рекордные +45° (видео) "Адская" жара в Европе: во Франции прогнозируют рекордные +45° (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
63 %
756 мм
4.5 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять