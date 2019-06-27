Завтра в Украину придет прохлада, преимущественно без осадков (карта)
Лишь на юге страны температура поднимется до +29°.
По данным УНИАН Погода, завтра, 28 июня, в некоторых областях Украины пройдут дожди. В целом по стране температура воздуха упадет на несколько градусов.
Погода в Украине на завтра
На востоке страны без осадков. Температура днем поднимется до +29°, ночью - +13°.
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В южных областях днем также жарко. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +29° днем, ночью +13°...+15°.
На Западной Украине после сегодняшних дождей будет прохладно. Температура днем максимум до +23°, ночью +12°...+17°.
Жителям северных регионов синоптики обещают дожди. Температура +11°... +20°.
В центральных областях преимущественно без осадков. Температура +20°...+25° днем, ночью до +14°. На Полтавщине и Черкащине возможны дожди с грозами.
Согласно народному прогнозу, 28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+31°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+32°... +20°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+25°... +14°
- Черновцы+31°... +17°