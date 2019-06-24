Завтра в Киеве будет солнечно, температура до +29°

Ночью столбики термометров поднимутся до +17°.

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По данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Киеве будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +29°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, завтра в Киеве будет ясно и безоблачно. Температура днем до +29°, ночью - до +17°.

Солнце в столице завтра взойдет в 4.47, а зайдет в 21.13.

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине сохранится жаркая погода без осадков.

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