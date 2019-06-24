Завтра в Киеве будет солнечно, температура до +29°
Ночью столбики термометров поднимутся до +17°.
По данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Киеве будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +29°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, завтра в Киеве будет ясно и безоблачно. Температура днем до +29°, ночью - до +17°.
Солнце в столице завтра взойдет в 4.47, а зайдет в 21.13.
Как сообщал УНИАН, завтра в Украине сохранится жаркая погода без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+27°... +19°
- Донецк+29°... +19°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+31°... +20°
- Луганск+29°... +22°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+28°... +20°
- Одесса+32°... +21°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+32°... +21°
- Херсон+29°... +19°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:62 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:28 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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