Погода на завтра: в Украине сохранится жаркая погода без осадков (видеопрогноз)

16:30, 24 июня 2019
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Температура днем поднимется до +37°.

25 июня в Украине сохранится жаркая погода / фото УНИАН
25 июня в Украине сохранится жаркая погода / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Украине будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +37°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке страны ожидается облачная и жаркая погода. Ночью столбики термометров поднимутся до +32°, ночью - до 19° тепла.

На западе Украины солнечно. Температура ночью +12°...+15°, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +17°, днем до +29°. В центральных регионах без осадков. Температура ночью +15°...+18°, днем до +33°.

Жарче всего завтра будет на юге. Здесь температура поднимется до +37° днем, ночью - до +21°.

По народному прогнозу, 25 июня — Онуфрий, Оноприй. На Оноприя обильные росы — на хороший урожай.

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Теги: #погода в Украине#погода на завтра
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