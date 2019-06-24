Погода на завтра: в Украине сохранится жаркая погода без осадков (видеопрогноз)
Температура днем поднимется до +37°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Украине будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +37°.
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Погода в Украине на завтра. На востоке страны ожидается облачная и жаркая погода. Ночью столбики термометров поднимутся до +32°, ночью - до 19° тепла.
На западе Украины солнечно. Температура ночью +12°...+15°, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +17°, днем до +29°. В центральных регионах без осадков. Температура ночью +15°...+18°, днем до +33°.
Жарче всего завтра будет на юге. Здесь температура поднимется до +37° днем, ночью - до +21°.
По народному прогнозу, 25 июня — Онуфрий, Оноприй. На Оноприя обильные росы — на хороший урожай.
Прогноз погоды на вторник, 25 июня
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Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+27°... +19°
- Донецк+29°... +19°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+31°... +20°
- Луганск+29°... +22°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+28°... +20°
- Одесса+32°... +21°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+32°... +21°
- Херсон+29°... +19°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:62 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:28 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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