Погода на завтра: в Украине местами дожди с грозами, температура до +33° (видеопрогноз)

16:30, 19 июня 2019
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В западных областях вечером возможны дожди.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 июня, в Украине солнечная погода, температура до +33°, местами возможны дожди с грозой.

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°.

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Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +21°, днем до +33°. В Николаевской и Херсонской областях возможны дожди с грозами.

На западе Украины - переменная облачность. Вечером во Львовской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой и Тернопольской областях возможен дождь с грозой. Температура ночью до +18°, днем до +30°.

В северных областях облачно, без осадков. Температура ночью до +17°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +19°, днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 20 июня день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

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Теги: #жара#УНИАНпогода#непогода в Украине
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