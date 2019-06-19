Погода на завтра: в Украине местами дожди с грозами, температура до +33° (видеопрогноз)
В западных областях вечером возможны дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 июня, в Украине солнечная погода, температура до +33°, местами возможны дожди с грозой.
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°.
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Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +21°, днем до +33°. В Николаевской и Херсонской областях возможны дожди с грозами.
На западе Украины - переменная облачность. Вечером во Львовской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой и Тернопольской областях возможен дождь с грозой. Температура ночью до +18°, днем до +30°.
В северных областях облачно, без осадков. Температура ночью до +17°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +19°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 20 июня день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+28°... +16°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+29°... +18°
- Луганск+29°... +17°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+30°... +22°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+28°... +17°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+28°... +18°