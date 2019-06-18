Дожди подтопили сотни дворов во Львовской и Херсонской областях

09:40, 18 июня 2019
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На Львовщине произошло подтопление 68 домохозяйств

На Львіввщині затоплены десятков дворов / ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
На Львіввщині затоплены десятков дворов / ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

Сильные дожди подтопили сотни домохозяйств в Львовской и Херсонской областях.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, на Львовщине произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов. По состоянию на утро 18 июня остаются подтопленными 5 подвалов жилых домов, 31 приусадебный участок и 4 хозяйственные постройки.

Уровень воды постепенно спадает. Для предоставления помощи населению от ГСЧС привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

В Херсонской области 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, из них 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Олешковское района. По состоянию на 07:00 18 июня оставались подтопленными 170 домохозяйств, из них 16 жилых домов. Уровень воды постепенно спадает.

Для откачки воды были привлечены 53 человека и 16 единиц техники.

Напомним, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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Теги: #погода#потоп
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