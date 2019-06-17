Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины

09:27, 17 июня 2019
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В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

REUTERS
REUTERS

Из-за непогоды в Украине обесточены 107 населенных пунктов в трех областях: Львовской, Закарпатской и Луганской.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская - 67 населенных пунктов, Закарпатская - 38 и Луганска - 2», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

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Теги: #погода
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